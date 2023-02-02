Alperen Ocakları Başiskele teşkilatı açıldı, yönetimi açıklandı

Alperen Ocakları Başiskele teşkilatı açılışı gerçekleştirildi. Yönetimini açıklayan İlçe Başkanı Seyfettin Gencer, "Başiskele ilçemizde önemli işlere imza atacağız" dedi.

Kocaeli’de Alperen Ocakları teşkilatlanma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Derince, İzmit ve Umuttepe Alperen Ocaklarının açmış olduğu aşevlerinin ardından Başiskele Alperen Ocakları’nın da açılışı gerçekleştirildi. Yönetimi üstlenen İlçe Başkanı Seyfettin Gencer, “Alperen Ocakları vesilesiyle Kocaeli’de başlatılan hizmetlere bizlerinde faydası olacağı düşüncesinden yola çıkarak yönetimi üstlendik. Ve inanıyoruz ki; Başiskele ilçemizde önemli işlere imza atacağız. Her gün onlarca gencimize ulaşıp Umuttepe, Derince ve İzmit Alperen Ocakları gibi yemek ikramlarımız olacaktır” diye konuştu.

Alperen Ocakları Başiskele İlçe Başkanı Seyfettin Gencer yönetimini de açıkladı. Buna göre, Hamza Bilgi Teşkilat Başkanı olurken; basın ve medyadan Muhammet Çeviker, mali ve idari işlerden Soner Kalafat, Türk Dünyası ve akraba işlerinden Emre Çalık, afet arama ve kurtarma işlerinden Taha Yıldız, sosyal faaliyetlerden Mustafa İriç, eğitimden Ertuğrul Mutlu, dış işlerden Ahmet Çakır ve Ahmet Ayaz, denetleme ve disiplinden Ramazan Ölmez ile Semih Yorulmaz’ın sorumlu olduğu belirtildi.