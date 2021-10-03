banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Ali Keleş Parkı hizmete sunuldu

Derince Belediyesi tarafından İbni Sina Mahallesinde inşa edilen Muhtar Ali Keleş Parkı hizmete sunuldu.

KOCAELİ 03.10.2021, 09:45
Ali Keleş Parkı hizmete sunuldu

Derince Belediyesi tarafından İbni Sina Mahallesinde inşa edilen Muhtar Ali Keleş Parkı hizmete sunuldu.

Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ile Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi gibi önemli projeleri ilçeye kazandıran Derince Belediyesi, İbni Sina Mahallesinde yer alan Muhtar Ali Keleş Parkı’nı da hizmete sundu. Açılış törenine, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, partililer, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençliğe hizmetin, geleceğe yatırım olduğunu söyleyen Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için ilçemize yeni spor alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla İbni Sina Mahallemizde yer alan Muhtar Ali Keleş Parkı’na inşa ettiğimiz futbol ve basketbol sahalarında çocuklarımızla bir araya gelerek, birlikte zaman geçirdik. Çocuklarımızın coşkusuna ortak olarak, heyecanlarını paylaştık. “Gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır” anlayışıyla hareket ediyor, evlatlarımızı önemsiyor ve onlara değer veriyoruz. Her zaman projelerimizde önceliğimiz olan kıymetli çocuklarımız için çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P