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Alevlere teslim olan müştemilat küle döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir fırının müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ 31.05.2021, 16:03
Alevlere teslim olan müştemilat küle döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir fırının müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi 4012 Sokak üzerinde bulunan bir ekmek fırınının müştemilat kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müştemilatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Müştemilattan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan müştemilatta maddi hasar meydana geldi.
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