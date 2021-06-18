Güç yönetimi şirketi Eaton tarafından, alçak gerilim tesisatları için hazırlanan tasarım uygulama ücretsiz indiriliyor. Teknik bilgilerin yer aldığı bu kılavuz, uluslararası IEC 60364 serisi dahil olmak üzere, ilgili tüm ürün standartlarını kapsıyor.

Güç yönetimi şirketi Eaton tarafından alçak gerilim elektrik tesisatı projelerini tasarlayanlar, danışmanlar, elektrik mühendisleri, elektrik teknisyenleri ve güç sistemi tasarım mühendisleri için alçak gerilim güç dağıtımının temel prensiplerini açıklayan yeni ve kapsamlı bir kılavuz oluşturuldu. IEC standartlarına uygun olarak alçak gerilim tesisatları için hazırlanan tasarım uygulama kılavuzu ücretsiz olarak indiriliyor.

Teknik bilgilerin yer aldığı 405 sayfalık kılavuzda alçak gerilim dağıtım panoları, koruyucu cihazlar, aşırı akım koruması, elektrik çarpmasına karşı koruma, alçak gerilim şalt cihazları ve güvenlik yönetimini kapsayan pek çok konuya değinildi.

Uygulamaya değinen Eaton Elektrik Türkiye ülke Müdürü Yılmaz Özcan, “Bu kılavuzu alçak gerilim elektrik tesisatı tasarlayanlar için oluşturduk. Tasarımcılar, elektrik komponentlerini IEC standartlarına uygun alçak gerilim tesisatları için en doğru şekilde seçmeleri ve kullanmaları gerektiğinde, bu husustaki temel ilke ve elektrik parametrelerini anlamak amacıyla bu kılavuza başvurabilirler. Farklı ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgiler, ürün kataloglarında ve kullanıcı kitapçıklarında mevcuttur” dedi.