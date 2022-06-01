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Akvaryum projesinin ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı

İzmit akvaryum projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı.

KOCAELİ 01.06.2022, 09:50
Akvaryum projesinin ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı

İzmit akvaryum projesi için düzenlenen ön yeterlilik ihalesine 3 firma katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit akvaryum binası yapımı projesi için ihale gerçekleştirdi. Akvaryum projesi için düzenlenen ön yeterlilik oturumuna 3 firma teklif verdi. Proje alanında yaklaşık 3800 metrekare oturum alanına sahip, farklı tip ve büyüklükte en az 35 adet akvaryum, farklı tip ve büyüklükte en az 25 teraryum ve mağara bölümü dahil 20 metre uzunluğunda tünel akvaryum olacak. Kocaeli akvaryum projesi içerisinde hediyelik eşya, gişe, kafe, idari bölümler, yağmur ormanları, keşif dünyası, dünya denizleri, köpek balığı laboratuvarı, batık gemi, denizaltı, dokun keşfet vb. mekanlar yer alacak.

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