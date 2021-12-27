Akşemsettin Caddesi asfaltlandı

Körfez’in en işlek caddelerinden biri olan Akşemsettin Caddesi’nde altyapı sonrasında üstyapı çalışması da yapıldı.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği Fatih Mahallesi’nde, kısa süre önce bölgenin en işlek caddesi olan Akşemsettin Caddesi kazılmıştı. Altyapının yenilenmesi sonrasında hafta sonu yolun asfalt serim çalışması gerçekleştirildi. Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan çalışmada önce PMT serimi gerçekleştirildi ardından da sıcak asfalt serimi yapıldı. 95 Evler’den Körfez’e girişi sağlayan ve sahile bağlantı için en fazla kullanılan yol olan Akşemsettin Caddesi, yapılan çalışma ile daha konforlu hale getirildi.