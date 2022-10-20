Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın açılıyor

Çayırova Belediyesi’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği Akse Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Çevre düzenlemesi, tasarımı ve deniz manzarasıyla dikkat çeken proje, vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi. Çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 5 dönüm arazi üzerinde kurulan ve 718 metrekare kapalı alan olan kültürel tesisin 442 metrekaresi kütüphane, 276 metrekaresi Kitap Kahve olarak hizmet verecek. Yeni nesil kütüphanede edebiyat, din bilimleri, tarih, coğrafya, bilim, sanat ve birçok branşta 9 bine yakın kitap bulunuyor.

21 Ekim Cuma günü saat 15.00’de düzenlenecek törenle faaliyetine başlayacak Halk Kütüphanesi ve Kitap Kahve, hafta içi ve cumartesi 08.30-22.00 ve pazar günleri ise 13.00-22-00 saatleri arasında hizmet verecek.