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Akmeşe Sultaniye’ye parke yol

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akmeşe Sultaniye Mahallesi’nde parke yol çalışmalarına başladı.

KOCAELİ 22.09.2021, 10:34
Akmeşe Sultaniye’ye parke yol

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akmeşe Sultaniye Mahallesi’nde parke yol çalışmalarına başladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gelen talep sonrası vakit kaybetmeden Akmeşe Sultaniye Mahallesi’nde parke yol yapımı çalışmalarına başladı. Bölgeyi düzleyerek parke döşenebilecek hale getiren ekipler ardından parke döşemeye başladı.

Mahalledeki ana yolun hemen altına açılan yolda yapılan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 160 metre bordür ve 360 metrekare parke döşeyecek. Kısa sürede bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Sultaniye halkı yeni ve konforlu bir yola daha kavuşacak. İzmit Belediyesi ise çalışmalarına belirlenen diğer bölgelerde devam edecek.

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