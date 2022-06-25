Aklınla Bin Yaşa’da ödül heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aklınla Bin Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Son 5 yılda 79 bin 321 öğrenci yarışmaya katılım sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, Türkiye Zeka Vakfı’nın katkılarıyla her yıl 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Aklına Bin Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye notebook, üçüncüye tablet ve mansiyon (4. ve 10. arası) ödülleri olarak da öğrencilere akıllı saat verildi. “Aklınla Bin Yaşa” yarışmasında, süreç içinde öğrencileri hazırlayan öğretmenlere de akıllı saat hediye edildi. İlk 3’e giren öğrencilerin okullarına masaüstü bilgisayar ve yazıcı verildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan ödül törenine binden fazla öğrenci ve aileleri katılım sağladı. Ödül töreninden sonra Bosphorus Sirki Gösterisi ile çocuklar doyası eğlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıldır düzenlediği Aklınla Bin Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’na 2017-2018 yılında 14 bin 864, 2018-2019 yılında 17 bin 218, 2019-2020 yılında 16 bin 361, 2020-2021 yılında 12 bin 48 ve son olarak 2021-2022 yılında 18 bin 830 öğrenci katıldı. Böylece toplamda 79 bin 321 öğrenciye ulaşıldı.