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Akçaray, 1 yılda 1 milyon kilometre yol aldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.
KOCAELİ 10.01.2021, 09:39
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.
18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmeti ile kentin simgesi haline gelen Akçaray vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor. Tramvaylar, bir yılda toplam 86 bin sefer gerçekleştirdi. Pik saatlerde 5 dakikaya inen seferlerle birlikte vatandaşlar mağdur edilmedi. Sabah saat 05.50’de başlayan tramvay seferleri, gece 00.00’a kadar devam etti. Kontrol merkezinden sürekli kontrol edilen tramvaylar, gün boyunca ulaşım hizmetine devam etti. İzmit’te demiryolu hizmeti sağlayan tramvaylar, 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 kilometre yol kat etti.Aynı zamanda tramvaylarda temizlik hizmetleri de sürdürüldü. Tramvayın içi, dışı temas edilen ve edilmeyen tüm noktaları her gün temizlendi.
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