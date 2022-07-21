AK Partili vekiller sahadaki çalışmalarına sürdürüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tatile girmesini fırsat bilen AK Parti Kocaeli milletvekilleri soluğu seçim bölgesinde aldı. Her gün farklı ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelen milletvekillerinin, yaz bitene kadar bu tempoyla saha çalışması gerçekleştireceği bildirildi.

AK Parti Kocaeli milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde geçen mesaileri, yaz tatilinde bu kez seçim bölgesinde devam ediyor. TBMM’nin temmuz ayı ile birlikte tatile girmesinin ardından soluğu Kocaeli’de alan milletvekilleri, her gün bir ilçede teşkilat programlarına katılıyor. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından belirlenen bu programlarda şehit yakınları, spor kulüpleri ve STK ağırlıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz üç gün MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek Gebze, Kartepe ve Başiskele’deydi. Radiye Sezer Katırcıoğlu Gölcük, Dilovası, İzmit’te programlar yaptı. Cemil Yaman’ın durağı Körfez, Derince ve Dilovası oldu. Sami Çakır İzmit, Körfez ve Gebze ilçelerine birer gün ayırdı. İlyas Şeker ilçe ilçe gezerek istişare kurulu üyelerini ziyaret etti. Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Stadı çimleri dahil spor merkezilerinin incelemesine ağırlık verdi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, bu programların 1 Ekim’de TBMM açılana kadar aynı tempoyla devam edeceğini bildirdi. Milletvekilleri bu programlarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek 2023 seçimlerinin önemine vurgu yapıyor, hükümetin enflasyonla mücadelede attığı onlarca adımı, Türkiye’nin geleceği için yapılan yatırımları ve mevcut yatırımların ekonomiye katkılarını anlatıyor.