AK Parti’de teşkilat içi eğitim programının teması: ’Türkiye Yüzyılı’

AK Parti Kocaeli, Cumartesi günü teşkilat içi eğitim programı çerçevesinde kampa girecek. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 4 ayrı dersten oluşan ve bir gün sürecek eğitim programının ana temasının “Türkiye Yüzyılı” olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi eğitimlerinin 3.turu 4 hafta önce başlamıştı. İlimizdeki eğitim programının günü ve konuşmacıları ise önceki gün belli oldu. Buna göre Kocaeli Kongre Merkezi’nde 26 Kasım Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak eğitim programında AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ‘Seçim 2023’, Prof.Dr.Hasan Basri Yalçın ‘Siyasal İletişim ve Yeni Medya’, Gazeteci Zafer Şahin ‘Sıkça Sorulan Sorular’ ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklarında eğitimler verecek.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ana kademe, kadın ve gençlik kollarının da katılacağı programın ana temasının Türkiye Yüzyılı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonu hakkında detaylı sunumların gerçekleşeceği programın aile içi, teşkilata yönelik olduğunu belirterek, “Daha önce iki kez yaptığımız eğitimlerin teşkilatımızın birlikteliğini pekiştirerek, güncel konular hakkında en doğru bilgiye ulaşması sağlanıyor” dedi. AK Parti AR-GE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de, “Eğitim programının hedefi Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubumuzun motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak” dedi.