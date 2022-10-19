AK Parti Kocaeli’den yeni çalışma

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yeni bir teşkilat çalışmasını başlattıklarını açıkladı. Buna göre aktif yönetici, meclis üyesi ve mahalle başkanından oluşan 4 bin 93 kişilik ekip, bir ay boyunca 300 bine yakın üyeyi evlerinde ziyaret edecek.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı 101. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren Ellibeş, yeni bir teşkilat çalışmasını başlattıklarını belirterek, "Türkiye’nin yalnızca bölgesinde değil, dünyada ne kadar önemli bir konuma geldiğine, hak ettiği değer ve itibarı gördüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Kabul etmek gerekir ki, Türkiye eski Türkiye değil. Kendi göbeğini kendi kesebiliyor. Yüzlerce dev yatırım ve projenin meyvelerini toplayacağımız bir döneme girmiş durumdayız. İşte doğal gaz arama çalışmalarımız. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 2023’ün ilk aylarında yerli doğalgaz hanelerimize girdiğinde enerjide tarihi bir dönem başlayacak. Küresel etkilere dayalı yüksek enflasyon karşısında milletimizi koruma kalkanı altına almaya devam ediyoruz. Asgari ücrette aralık ayında vatandaşlarımızı enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak müdahale yapılacağı açıklandı. Bugüne kadar yapılan çalışmaların devamı noktasındaki bu düzenleme ile milletimiz daha derin bir nefes almış olacak" dedi.

"Önerisini evine giderek dinleyeceğiz"

Başkan Ellibeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyetinin en büyük toplu konut projesine milletimizin gösterdiği yüksek teveccüh, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye olan güvenin göstergesidir. Burada sadece konut değil, vatandaşlarımız müstakil arsaya da başvurarak kendi evini kendi yapabilecek. Bu da Cumhuriyet tarihimizde AK Parti’nin başardığı ilklerden biridir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır durmadan, yorulmadan çalışan bir teşkilatın mensuplarıyız. 2023 seçimlerinin Türkiye için öneminin çok iyi farkındayız. Bu nedenle her zamankinden daha hazır ve kararlı olmak zorundayız. Yaz, kış demeden yaptığımız çalışmalara, Genel Merkezimizin planladığı program çerçevesinde şimdi bir yenisini ekliyoruz. Kocaeli’nin tamamında 300 bine yakın üyemizi tek tek evlerinde ziyaret edeceğiz. Üç ayda bir tekrarladığımız danışma meclisleri, istişare kurulu toplantıları, mahalle yönetim toplantılarıyla yetinmiyor, kıymetli yol arkadaşlarımızın şimdi evlerine konuk olacağız. İlçe yöneticilerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, meclis üyelerimiz ile mahalle başkanlarımızdan oluşan 4 bin 93 kişilik ekip bir ayda bu çalışmayı tamamlayacak. Geçmişten bugüne kadar davamıza gönül vermiş bütün teşkilat üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Eski, yeni ayrımı olmaksızın en son kayıt olan üyemizin de, kuruluşta kayıt olmuş üyemizin de görüşünü, önerisini evine giderek dinleyeceğiz"