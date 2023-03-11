AK Parti Kocaeli’de 12 ilçe SKM başkanı belli oldu

AK Parti Kocaeli’de seçim çalışmaları hızla devam ediyor. İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Av.Alper Doğan’ın atamasının ardından, ilçeler de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne yönelik kararı imzalamasının ardından AK Parti de tempo yükseldi. Birkaç gün önce seçim çalışmalarının merkezini oluşturan SKM Kocaeli İl Başkanı Av. Alper Doğan’ın ataması yapılmıştı. Doğan’ın göreve başlamasının ardından hızla ilçelerde de atamalar yapıldı. AK Parti Kocaeli’de böylelikle il ve 12 ilçe SKM Başkanı belirlenmiş oldu. Buna göre; Doğan Erol (Başiskele), Nizamettin Günay (Çayırova), Mevlüt Kocagöz (Darıca) Ramazan Bostan (Derince) Fevzi Karadaş (Dilovası) Hasan Özdemir (Gebze) Abdülrahim Sami Cansu (Gölcük) Yusuf Sami Çınar (İzmit) Orhan Yaman (Kandıra) Osman Salim (Karamürsel) Özcan Aktoprak (Kartepe) Ahmet Aslan (Körfez) ilçe SKM başkanı oldu.