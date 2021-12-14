Ailenin önemi konferansta anlatıldı

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında düzenlediği konferansta, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan önemli mesajlar verdi.

Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, muhtarlar ve vatandaşlar takip etti. Ailenin, toplumun en önemli unsuru olduğunu söyleyen Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan, "Bugün şer odaklarının bir takım uygulamalarıyla aileleri huzursuz hale getirdiği aşikar. Bunlardan şikayet edeceğimize bulunduğumuz bölgede ailelerimizin huzurlu olması için çaba sarf etmeliyiz. İlçe Müftülüğümüz ve belediyemiz hayata geçirdiği uygulamalarla bölgemizde bunu yapıyor" dedi.

"Ailelerimizin kıymetini bilelim" diyen Müftü Cihan, aile bağlarının toplumun en önemli birleştirici unsuru olduğunu ifade etti. Konuşmasında, kendi hayatından kesitler aktaran ve örnekler de veren Cihan, vatandaşların merak ettikleri soruları da yanıtladı. Konferansın sonunda ise Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, katılımları dolayısıyla Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan’a teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.