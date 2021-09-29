banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

‘Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi’nin protokolü imzalandı

Çayırova Belediyesi tarafından Akse Mahallesi’ne yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evinin protokolü Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı.

KOCAELİ 29.09.2021, 12:19
‘Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi’nin protokolü imzalandı

Çayırova Belediyesi tarafından Akse Mahallesi’ne yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evinin protokolü Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin ihtiyacına yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Akse ve Emek Mahallesi’nin kesiştiği noktaya yapılacak ve önemli bir eksikliği giderecek olan Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi’nin protokolü Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan katıldı. Akse Mahallesi’nde 1665 metrekare alanda 4 katlı inşa edilecek ve Emek Mahallesi’nin de hizmet alacağı projenin giriş katı Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılacak. Diğer katların Bilgi Evi olarak hizmet vereceği projede çocuk kulübü, kurs merkezi, spor salonu ve çok amaçlı salonda yer alacak.

İlçede ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçe halkımızın sağlığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için hayata geçirecekleri Aile Sağlığı ve Bilgi Evi’nin protokolünü imzaladık. Bir taraftan ilçenin kronikleşmiş sorunlarını çözecek projeler devam ederken, diğer yandan da ihtiyaç olan yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz. Akse ve Emek Mahallesinin kesiştiği noktaya yapılacak projeyi halkın talebi ve ihtiyaç doğrultusunda karar verdiklerini, ihtiyaç ve önceliklere göre projeler ürettiklerini ifade eden Çiftçi, şehrimizin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde yaptığımız kısa, orta ve uzun vadeli planlar doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönem şehrimize prestij ve kimlik kazandıracak yatırımlar kazandırıyoruz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0