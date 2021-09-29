‘Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi’nin protokolü imzalandı

Çayırova Belediyesi tarafından Akse Mahallesi’ne yapılacak Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evinin protokolü Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törenle imzalandı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin ihtiyacına yönelik projeler üretmeye devam ediyor. Akse ve Emek Mahallesi’nin kesiştiği noktaya yapılacak ve önemli bir eksikliği giderecek olan Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi’nin protokolü Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan katıldı. Akse Mahallesi’nde 1665 metrekare alanda 4 katlı inşa edilecek ve Emek Mahallesi’nin de hizmet alacağı projenin giriş katı Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılacak. Diğer katların Bilgi Evi olarak hizmet vereceği projede çocuk kulübü, kurs merkezi, spor salonu ve çok amaçlı salonda yer alacak.

İlçede ihtiyaç duyulan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçe halkımızın sağlığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için hayata geçirecekleri Aile Sağlığı ve Bilgi Evi’nin protokolünü imzaladık. Bir taraftan ilçenin kronikleşmiş sorunlarını çözecek projeler devam ederken, diğer yandan da ihtiyaç olan yatırımlar yapmayı sürdürüyoruz. Akse ve Emek Mahallesinin kesiştiği noktaya yapılacak projeyi halkın talebi ve ihtiyaç doğrultusunda karar verdiklerini, ihtiyaç ve önceliklere göre projeler ürettiklerini ifade eden Çiftçi, şehrimizin neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Göreve geldiğimizde yaptığımız kısa, orta ve uzun vadeli planlar doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönem şehrimize prestij ve kimlik kazandıracak yatırımlar kazandırıyoruz” dedi.