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Ağaçlara budama ve bakım yapıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiği için tehlike arz eden ağaçlarda budama çalışması yaptı.
KOCAELİ 11.01.2021, 11:24
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya ve araç trafiği için tehlike arz eden ağaçlarda budama çalışması yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa ederken bu alanlar ve dışındaki ağaçların bakım ve onarımını da yapıyor. Bu kapsamda bazı noktalarda yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budaması, ağaçların ise bakımı yapıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Turan Güneş Caddesi, Şirinevler Mevki ve Alikahya Sakıp Sabancı Bulvarındaki yol kenarı ve kaldırım üzerinde bulunan ağaçların tehlike arz eden kurumuş, yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dallar bulandı. Ekipler ayrıca ağaçların genel bakımını da yaptı.
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