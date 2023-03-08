Afetlerdeki kazaları en aza indirmek için ilk yardım eğitimi verildi

Kocaeli’de çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik, afetlerde yaşanabilecek muhtemel kazaları en aza indirmek için ‘Afetlerde İlk Yardım’ eğitimleri veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel deprem tedbirlerinin yanında bilgilendirmeye yönelik çalışmaların da önemi açısından kentte faaliyet gösteren derneklere “Afetlerde İlk Yardım“ konulu eğitimler veriyor. Afetlerde ilk yardım eğitimi şu ana kadar İzmit Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği, İzmit Sivaslılar Derneği, Körfez Esentepe Mahallesi sakinleri (Aşık Mevlüt İhsani Çadırı), Karamürsel Engelliler Derneği, Başiskele Altınkent Mahallesi ve Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi sakinlerine verildi. Çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik duyarlı afet yönetimi anlayışı ile hizmet veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, acil durum ve afetlere yönelik hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriyor. Afet sırasında ya da sonrasında yaşanabilecek muhtemel ev kazalarında yaralanmalara karşı neler yapılması gerektiği hakkında bireyler bilgilendiriliyor. Bu eğitimlerde Acil Çağrı Merkezi 112’nin aranması, ilk yardımın ne olduğu, hasta/yaralı ve olay yeri değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, hava yolu tıkanmaları (Heimlich Manevrası), kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık ve donukta ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, acil taşıma teknikleri ve daha birçok konuda bilgi bireylere anlatılıyor.