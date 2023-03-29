Afet sonrası korkularınızı yatıştırmaya çalışırken bunu yapmayın

11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından insanların korku ve travmalarından nasıl başa çıkacağını anlatan psikolog Nida Koyun, "Deprem sonrasında kalbin düzensiz çarpması, nefes alıp vermede güçlük, mide bulantısı, baş dönmesi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar normaldir. Durumu yatıştırmaya çalışmak için sakinleştiricilere başvurmak doğru değildir. Böyle bir durumda sizi dinleyecek, anlayacak, destekleyecek yakınlarınıza anlatmaktan kaçmayın" dedi.

11 ilde etkili olan deprem sonrasında insanların yaşadıkları deprem korkusuyla ilgili olarak Kartepe Belediyesi tarafından "Afet Sonrası Korku ve Travmayla Başa Çıkma" konulu seminer düzenlendi. Afet durumunda insanların yaşadıkları duygu durumlarını anlatan psikolog Nida Koyun, "Travmatik bir olaydan sonra, beynin bu durumla baş edebilme çabalarının bir sonucu olarak bazı psikolojik tepkiler yaşanmaktadır. Depremin ardından görülen psikolojik tepkiler, aşırı korku, çaresizlik, şok, duygularınızı hissedememe, tepkisizlik, ağlayamama, üzüntü, isteksizlik, gerginlik, huzursuzluk, çabuk öfkelenme, konsantre olamama, deprem anını tekrar tekrar yaşıyor olma, geleceğe dönük olumsuz düşünceler, suçlu hissetme, uyku ve iştah sorunları, insanlarla konuşmaktan kaçınma, sürekli sosyal medyadan haberleri takip etme isteği ortaya çıkmaktadır. Deprem sonrasında hızlı nefes almak, kalbin düzensiz çarpması, nefes alıp vermede güçlük, el bacak titremesi, mide bulantısı, baş dönmesi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar normaldir. Durumu yatıştırmaya çalışmak için sakinleştiricilere başvurmak doğru değildir. Böyle bir durumda sizi dinleyecek, anlayacak, destekleyecek yakınlarınıza anlatmaktan kaçmayın" ifadelerini kullandı.