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Aerobik cimnastikçiler Kocaeli’ye madalyalarla döndü

AEROBİK CİMNASTİK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NA KOCAELİ’DEN KATILAN DORUK DEMİR VE MİRA KOCAK, 12-14 YAŞ KATEGORİLERİNDE BAŞARILARLA KENTE DÖNDÜ. MÜSABAKALARDAKİ BAŞARISININ ARDINDAN DORUK DEMİR, MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNE KATILMA HAKKI KAZANDI.

KOCAELİ 04.04.2023, 15:16
Aerobik cimnastikçiler Kocaeli’ye madalyalarla döndü

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli’den katılan Doruk Demir ve Mira Koçak, 12-14 yaş kategorilerinde başarılarla kente döndü. Müsabakalardaki başarısının ardından Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

İstanbul’da 31 Mart - 2 Nisan tarihleri Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kocaeli adına şampiyonaya katılan Doruk Demir, 12-14 Yaş Tek Erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olma başarısı gösterdi. 12-14 Yaş Çift kategorisinde ise Doruk Demir ve Mira Koçak Türkiye 4’üncüsü oldu. Antrenörlüğünü İlknur Pala’nın yaptığı Enerji GSK kulübüne bağlı sporculardan Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

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