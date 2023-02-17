Adıyaman’a “Mor Yerleşke” kurularak kadın ve çocuklara hizmet verilecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, deprem bölgesine Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile birlikte ‘Mor Yerleşke’ adlı iki konteyner getirileceğini açıkladı. Burada kadınlara ve çocuklara yönelik psikososyal faaliyetler ve ihtiyaç teminleri yapılacağı belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hızlı bir şekilde afet bölgesine gitti. İlk günden beri afetten etkilenen şehir ve köyleri gezerek depremzedelerin ihtiyaçlarını belirleyen, bu yönde çalışmalar yapmak üzere ekiplerini bilgilendiren Başkan Hürriyet, açıklamalarda bulundu. Şu anda Adıyaman’da bulunan Başkan Hürriyet, ilk günden itibaren bölgede yaşananları ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalar çerçevesinde ’Mor Yerleşke’ adlı iki konteynerin deprem bölgesine getirileceğini ve bu noktada kadın ve çocuklara yönelik hizmetler sağlanacağını ifade etti.

“Mor yerleşke adı verilen iki konteyner getireceğiz”

Belirlenen yerlere çadır kentler kurulacağını söyleyen Hürriyet, “Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü öncülüğüyle; onların özel sektör iş birliğiyle burada çadır kentler oluşturacağız. Çadır kentlerin içinde sadece gıda, ısınma ve giyim olmasın. Onlar zaten temel ihtiyaçlar. Adıyaman’da bir yer belirledik. Kendim özellikle gelerek yer tespitinde bulunmak istedim. Gelir gelmez hemen buradaki genel yetkililere dayanışma göstermek istediğimizi söyledik. Onlar da makul karşıladı ve burada gösterilen yerlerde çadır kentler kuruyoruz. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile buraya mor yerleşke adı verilen iki konteyner getireceğiz. Bu konteyner içerisinde kadınlara ve çocuklara psikososyal destek verebileceğimiz psikologlarımızla, kreş öğretmenlerimizle, alanında uzman insanlarla çalışacağız. Konteynerlerden biri kadınlara biri çocuklara hizmet verecek. Kadınlar için emzirme odası, psikolojik destek verilecek muayene odası, jinekolojik muayene odası olacak. Buraya bir ebe görevlendirmek istiyoruz. Enkaz altından hamile olarak kurtulan kadınlar var” dedi.

“Çocuk oyun terapileri olacak”

Mor Yerleşke ile nasıl hizmetler sağlanacağını söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu hizmetler sadece bu bölgeye değil birçok bölgeye de fayda sağlayacak. Biz bu alanda yakın çevredeki tüm depremzedelere hizmet sunacağız. Ring servisler oluşturarak onları alıp tekrar bulundukları yerlere götüreceğiz. Hemşirelerimiz, ebelerimizle Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde bez, mama, ped erişimi sağlayacağımız bir alan olacak. Çocuklar için yapacağımız alanlarda oyun terapileri olacak. Bir çocuk parkı kuracağız. Çocukların oyuna ihtiyacı var. Ekiplerim İzmit’te çalışıyorlar. Buraya bir çocuk oyun grubu getireceğiz. Parkıyla, sosyal destek alanıyla, muayene odasıyla, sağlık odasıyla; alanında uzman eğitimcilerle, birçok sanatçı dostumuzun da hizmet vereceği bir alan oluşturacağız” şeklinde konuştu.