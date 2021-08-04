banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!

Adımını attı, asansör boşluğuna düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asansör boşluğuna düşen vatandaş, yaralandı.

KOCAELİ 04.08.2021, 13:40
Adımını attı, asansör boşluğuna düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde asansör boşluğuna düşen vatandaş, yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. isimli vatandaş, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında asansöre binmek istedi. Adımını atan E.Ç. asansör boşluğuna düştü. Hafif şekilde yaralanan E.Ç., kendi imkanıyla asansör boşluğundan çıkarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Yorumlar (0)
32°
açık