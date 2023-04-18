Açılışı yapılmadan park tahrip edildi

İzmit Belediyesi tarafından Gündoğdu Mahallesinde inşa edilen ve açılışı henüz yapılmayan park, kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

İzmit Belediyesi, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası eski Başkanı merhum Utkan Mutman’ın adını yaşatacağı parktaki oturma grupları tahrip edildi. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz ile Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy, parkta incelemelerde bulundu. Filiz ve Ersoy parktaki tahribattan büyük üzüntü duyduklarını belirterek mahallelinin parka sahip çıkmalarını istedi. Parkı tahrip edilmiş görünce üzüldüğünü söyleyen Ali Filiz ve Çetin Ersoy, "Sevgili gençlerimize seslenmek istiyoruz. Yapılma aşamasında olan bir parka bu görüntüler hiç yakışmıyor. Parkın bazı yerleri kırılmış ve yakılarak tahrip edilmiş. Gençliğe yakışmayan görüntüler gördük. Mahalle halkının parkımıza sahip çıkmasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.