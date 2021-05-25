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Acil Saha Ekipleri hizmete başladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretecek olan Acil Saha Ekipleri’nin devreye girdiğini duyurdu.

KOCAELİ 25.05.2021, 16:10
Acil Saha Ekipleri hizmete başladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm üretecek olan Acil Saha Ekipleri’nin devreye girdiğini duyurdu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 7/24 hizmet verecek, vatandaşların taleplerine çözüm üretecek olan Acil Saha Ekipleri’nin devreye girdiğini duyurdu. Bu konu hakkında açıklama yapan Başkanı Büyükgöz, “İçlerinde gerekli ekipmanların da yer alacağı, park-bahçeler, fen işleri, temizlik işleri olarak 7/24 esasına uygun olarak verilecek bu konsept hizmetimizde, vatandaşımızdan sosyal medya mecraları başta olmak üzere diğer iletişim kanallarından bizlere ulaştırılacak talepler en kısa sürede sahada çözüme kavuşturulacak. Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek amacıyla devreye aldığımız bu hizmetimizin hayırlı olmasını dilerken, saha ekiplerimize de kolaylıklar temennilerimi iletiyorum” dedi.
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