Açık hava sinemasına vatandaşlardan yoğun ilgi

Gölcük Belediyesi tarafından ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamlarında oynatılan “Kızım ve Ben” filmine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gölcük Belediyesi, vatandaşlara açık hava sinema keyfini yaşatmaya devam ediyor. Şirinköy Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde kurulan dev ekranda “Kızım ve Ben” filmi oynatıldı. 550 koltuğu tamamen dolduran Gölcüklüler, patlamış mısır ve çay ikramı eşliğinde açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı. Açık hava sinema keyfi ile hoşça vakit geçiren vatandaşlar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti. Açık Hava Sinema Akşamları 19 Ağustos Cuma akşamı, Şirinköy - Düzağaç’ta bulunan Gölcük ilçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde devam edecek.