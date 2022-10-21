Abdi İpekçi’ye Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi yapılacak

Darıca ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi’nde yapılacak olan Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi için protokol imzalandı.

Bölgenin ve mahallenin eksikliğini giderecek proje için Kocaeli Valiliği’nde protokol imzalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın katılımıyla imzalanan protokolün ardından çalışmaların da kısa sürede başlaması bekleniyor. Darıca’nın bütün mahallelerinde ihtiyaçlara ve vatandaşların taleplerine göre projeler geliştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, söz verdikleri bir projeyi daha yerine getirecekleri için mutlu olduğunu ifade ederek, "Büyüyen ve gelişen ilçemizin sorunlarını ve eksiklerini gidermek adına canla başla çalışmalarımız devam ediyor. Abdi İpekçi Mahallemizde vatandaşlarımızın da en çok talep ettiği konuların başında gelen ve önemli bir ihtiyaç olan aile sağlığı ve kültür merkezi için Kocaeli Valiliğimizde protokolü imzaladık. İnşallah en kısa sürede alt katı aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık istasyonu ile birlikte üst katları da kültür merkezi, bilgi evi, toplantı ve konferans salonları ile güzel bir kompleksi daha Darıca’mıza kazandıracağız. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.