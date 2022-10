7’den 70’e herkes ordaydı: Helikopterler havalandı, kutlamalar yapıldı

Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerinde kutlama alanı üzerinde uçuş yaptığı programda, yaşlı bir vatandaşın, ‘Farklılık olmasın gönüllerimizde, sevgiyle sarılalım birbirimize gelin. Tek ses, tek nefes olalım Türkiyemizde’ yazılı pankartı da dikkatlerden kaçmadı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü Kocaeli’de kutlanmaya başlandı. Gün boyu sürecek kutlama ve törenler Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonundaki tebrikleşmeyle başladı. Kutlamalar Kocaeli Valiliği önünde devam etti. 7’den 70’e herkes ellerindeki bayraklarla kutlamalara eşlik ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması mesajı okundu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterlerin de tören alanı üzerinde uçuş yaptığı programda, yaşlı bir vatandaşın elindeki pankart dikkatlerden kaçmadı. Mehter takımı ve folklor ekiplerinin gösterilerini ardından program resmi geçit töreniyle sona erdi.

“20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, dirayetli ve inançlıyız”

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bilindiği üzere, büyük bir imparatorluğun küllerinden doğmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesi hedefine ulaşmak ve onu geçmek için 99 yıldır aynı azim, kararlılık ve ruhla varlığını sürdürmüş; kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır. Bugün artık Türkiye her alanda dünya ile rekabet edecek alt yapıya sahiptir. İçinde 2023, 2053 ve 2071 gibi tarihi hedefleri barındıran Milli Teknoloji Hamlesi ile dijital teknolojide, otomotivde, kimya ve ilaçta, yapay zekada dünya öncüsü olma hedefiyle yüksek teknolojili, yüksek katma değerli yerli ve milli üretim amacına yönelik çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz. Her alanda yerlilik oranını artırarak ekonomimiz, teknolojik alt yapımız ve sanayimiz güçlenmekte, aynı zamanda da askeri sistem ve teknolojilerin tedarik süreçleri sağlanarak Savunma Sanayimiz de her geçen gün gücüne güç katmaktadır. İhalar, Sihaların yanında ülkemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan Milli Muharip Uçağı projesiyle de 5’inci nesil muharip uçak üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak. Her 29 Ekim’de ülke olarak dev proje ve eserlerin açılışına da şahitlik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılını karşılarken Türkiye’nin yeniliğe yolculuğunda önemli bir kilometre taşını daha geride bırakarak bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde TOGG Gemlik kampüsünün açılışına hep birlikte heyecanla ve gururla şahitlik edeceğiz. Bununla beraber ülkemiz bilimde, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmış ve atmaya da devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. İnanıyorum ki bu yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. Türkiye son yüzyılda ve sonraki yüzyıllarda her alanda adını ve gücünü tarihe yazdırmaya devam edecektir” dedi.

“Bir ve beraber olduğumuz müddetçe ülkemize tehdit oluşturabilecek bir güç yoktur”

Birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemine vurgu yapan Vali Yavuz, “100 yıl önceki hedeflerine ulaşamayan küresel güçler, terör örgütleri ile bu kutlu yürüyüşümüze engel olmak için her fırsatta milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alıyor, kardeşi kardeşe kırdırıp iç karışıklıklar meydana getirerek geçmişte olduğu gibi bu diriliş ve kıyamımıza engel olmak istiyorlar. Biz biriz, beraberiz; bu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe de Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve aziz Türk Milletine tehdit oluşturabilecek herhangi bir güç yoktur, olmayacaktır da. Hedeflerimize ulaşmamızın önüne ne terör örgütleri ne de onları kullananlar geçebileceklerdir. Bizim yeter ki Ay yıldızlı Al Bayrağımızı gördüğümüzde gözlerimiz yaşarsın, İstiklal Marşımızı okuduğumuzda tüylerimiz diken diken olsun ve Ezan-ı Muhammediyeyi duyduğumuzda huşu ile Allah’a yönelen bir neslimiz olsun. Hamdolsun bugün de ülkesinin ve milletinin geleceği, ezanı, bayrağı, kutsal değerleri söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan şehadete yürümeye hazır 85 milyon vatandaşımız var” şeklinde konuştu.

Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ve vatandaşlar katıldı.