70 ülkeden sporcunun katıldığı karate şampiyonasında madalyalar sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 70 ülkeden bin 88 sporcunun katıldığı Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası sona ererken, şampiyonlar madalyalarını aldı.

İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’nda madalyalar sahiplerini buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 100’ün üzerinde düzenlediği ulusal ve uluslararası spor organizasyonlardan bir yenisi olan Uluslararası Karate 1 Seri A Şampiyonası’na dünyanın birçok yerinden sporcu katıldı. Şampiyonada 70 ülkeden 952 sporcu yer aldı. Türkiye’den ise 53’ü milli olmak üzere 136 sporcu müsabakaya çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünyanın 70 ülkesinden 952 sporcunun gelmesi muhteşem bir başarı. Sporun geleceği için de çok önemli organizasyonlar bunlar. Toplamda 6 tane uluslararası organizasyon yaptık. Toplam organizasyonlarımızın sayısı ise 109’a ulaştı. Neredeyse 3 günde 1 organizasyon yapılıyor. Sporun geleceği için de çok önemli organizasyonlar bunlar. İnşallah her geçen gün daha da artacak. Zaten karatede Kocaeli çok ciddi şampiyonlar yetiştirmiş bir şehir. Dereceye giren sporcuları tebrik ederim” dedi.