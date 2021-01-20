7 bin TL ödüllü fotoğraf yarışması başvuru süresi uzatıldı

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Mavi Yeşil 4 Mevsim Başiskele” konulu 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’na başvuru süresi Korona virüs salgını nedeniyle uzatıldı.

Başiskele, eşsiz doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu kendi bakış açılarından objektiflerine yansıtacak amatör ve profesyonel fotoğrafçıları bekliyor. Başiskelenin tanıtımına katkıda bulunmak için düzenlenen 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ilçenin dört bir köşesinde fotoğraf makinelerinin deklanşörlerine basmaya başlarken, Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ilçeyi daha fazla gezme ve fotoğraf çekme imkanı bulamayan vatandaşlar için yarışma başvuru süresi 30 Kasım 2021 Salı günü mesai sonuna kadar uzatıldı. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, eserlerini internet üzerinden yükleyebiliyor. Yarışma, online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi kabul edilmeyecek.

Jüri üyeliğinde duayen fotoğraf sanatçılarının da yer alacağı yarışmada; birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL verilecek.

Ayrıca yarışma sonucunda sergileme için seçilen her bir eser için 200 TL ödül verilecek. Sergiye seçilecek olan 50 eser için toplamda 10 bin TL dağıtılacak. Ödül töreni ve sergi tarihi Korona virüs Salgını sürecinin gidişatına göre Başiskele Belediyesi tarafından programlanıp duyurulacak. Yarışmanın değerlendirme toplantısı profesyonel fotoğrafçılar oluşan jüri tarafından 2 Aralık 2021 yapılacak ve sonuçlar 10 Aralık 2021’de açıklanacak.