6 ayda 50 ton atık lastik toplandı

İzmit Belediyesi, yılın ilk 6 ayında çevreye gelişigüzel olarak atılan 50 ton atık lastiği toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yol kenarlarına bırakılan, boş arazilere atılan lastikler toplanıyor. Bu atık lastikleri tamirhanelerine veya lastik satış yerlerine götürerek lisanslı taşıyıcılara teslim eden İzmit Belediyesi, toplanan lastiklerin geri dönüştürülmesine olanak sağlıyor. İzmit Belediyesi bu kapsamda 6 ayda 50 ton atık lastik topladı. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılının ilk 6 ayında ilçede bulunan 84 adet lastik tamir ve satışı yapan işletmede denetimlerini de gerçekleştirdi.