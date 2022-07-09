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570 evin bayram temizliğini büyükşehir yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Yaşam Destek Hizmetleri’ projesiyle Kurban Bayramı öncesinde 570 hanede bayram temizliği yaptı.

KOCAELİ 09.07.2022, 10:02
570 evin bayram temizliğini büyükşehir yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Yaşam Destek Hizmetleri’ projesiyle Kurban Bayramı öncesinde 570 hanede bayram temizliği yaptı.

Ekipler her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşın evini dip köşe temizledi. Kocaeli genelinde 25 ekip 92 personel ile 570 hanede bayram temizliği yapıldı. Yaşam destek hizmetleri sunulan hizmetlerde kişinin günlük yaşam alışkanlıkları ve ihtiyaçları dikkate alındı.

Bakıma ihtiyacı olan bireyler kendi konfor alanları olan evlerinde bakım hizmeti alıyor ve her bireyin tedavisine uygun medikal malzeme desteği de sağlanıyor. Ayrıca ailede hasta bireye öz bakım verebilecek birey bulunması durumunda uzman hemşireler tarafından hasta refakatçi eğitimi de sunuluyor. Bireylerin talebi olmasa da sosyal inceleme görevlisi tarafından tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda diğer hizmetler de veriliyor.

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