56 bin civcivin bulunduğu çiftlikte yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan Cemil Kara isimli vatandaşa ait tavuk çiftliğinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 3 bin 500 metrekare alana sahip çiftliği sardı.

Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Foto: İHA/ Tavuk çiftliği alevlere teslim oldu

1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binlerce civciv öldü. Yangının sebebini bilmediklerini söyleyen çiftlik sahibi Cemil Kara, 1 gün önce 56 bin tane civciv aldıklarını söyledi.

İTFAİYE ERİNİN DUYGULANDIRAN ÇABASI

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, daha sonra içeride bulunan 56 bin civcivi kurtarmak için çiftliğe girdi.

Ekipler, çiftlikte bulunan onlarca civcivi varil, leğen ve kovalarla dışarı çıkardı. Binlerce civcivin ise öldüğü belirlendi.

Bir itfaiye eri ise ölen civcivleri hayata döndürebilmek için dakikalarca suni teneffüs yaptı.

Yanan çiftlik havadan görüntülenirken, itfaiye erleri çiftlikteki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.

Ölen hayvan sayısının ise yapılacak olan incelemelerin ardından belirleneceği belirtildi.