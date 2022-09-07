500 güreşçi festivalde kıyasıya mücadele edecek

Derince Belediyesi’nin düzenlediği 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri 500 güreşçinin kıyasıya mücadelesiyle başlayacak.

9-10-11 eylül tarihlerinde Derince İshakçılar Er Meydanı’nda Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 19’uncusu düzenlenecek. Derince Belediyesi’nin Derince Taşköprülüler Derneği, İzmit Taşköprülüler Derneği ve Çavuşlu Köyü Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenleyeceği organizasyona güreş camiası, sporseverler ve bölge sakinlerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Organizasyonun üçüncü gününde 500’ün üzerinde sporcunun katılımı ile farklı boylarda yağlı güreşler yapılacak. Birbirinden ünlü başpehlivanların mücadelesine sahne olacak güreşlerde başpehlivanlık kategorisinde ise 45 isim mücadele edecek. 19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katılmak isteyen vatandaşlar için belirli güzergahlardan ücretsiz olarak servisler kaldırılacak.