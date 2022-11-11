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5 yıl hapis cezası vardı, polis ekiplerince yakalandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
KOCAELİ 11.11.2022, 22:43
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleşen operasyonda bilişim sistemi yolu ile hırsızlık ve basit yaralama suçlarından aranan ve 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S. isimli şüpheli gerçekleşen operasyon neticesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.