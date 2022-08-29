5. Kocaeli Uluslararası Balık Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 5. Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye’nin farklı illeri ve birçok ülkeden amatör olta balıkçısının katıldığı 5. Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Uzunkum Tabiat Parkında gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Kandıra Belediyesi, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ile Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’nda dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini aldı.

8 farklı türde 57 balık yakalandı

Karadeniz sahillerinde yapılan ilk Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’na 8 ayrı ülkeden 16’sı yabancı toplamda 120 sporcu katıldı. Yarışmacılar kefal, mırmır, ispari, minekop, kurdele balığı, dil balığı, eşkina ve kalkan olmak üzere 8 farklı türde 57 balık yakaladı. Dolu dolu geçen yarışmanın ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa, Su Sporları Kulübü Başkanı Kadir Cihan Pestil, amatör olta balıkçıları ve vatandaşlar katıldı.

En büyük balık 18 santimetre

Yarışma genel sıralamasında 4 balık 86 puanla Çanakkale’den Abdülkadir Arkış ve Muhammet İnan birinci, 5 balık 51 puan ile Kocaeli’den Gamze Dönmez ve Emre Dönmez ikinci ve 1 balık 40 puan ile Antalya’dan Barış Gürlevük ve Hakan Yılmaz üçüncü oldu. En büyük balık yakalama kategorisinde ise Hollanda’dan Miranda Willemse 18 santim pisi balığı yakalayarak birinci oldu. Yarışmada toplamda 57 balık tutuldu. Tutulan balıklar tekrar denize bırakıldı. Dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesi sonrasında protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.