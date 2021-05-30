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5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ 30.05.2021, 14:49
5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çatıda bulunan işçiler panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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