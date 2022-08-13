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5. İslami Dayanışma Oyunları’ndan Kocaeli’ye altın madalya

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir altın madalyanın sahibi oldu.

KOCAELİ 13.08.2022, 10:17
5. İslami Dayanışma Oyunları’ndan Kocaeli’ye altın madalya

Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Konya’da 5. İslami Dayanışma Oyunları düzenlendi. Türkiye dahil 56 ülkeden yaklaşık 2 binin üzerinde sporcunun yarıştığı 5. İslami Dayanışma Oyunlarından Kocaeli’ne ilk madalya atıcılıktan geldi. Trap Karışık Takım müsabakasında, büyükşehir Kağıtsporlu milli sporcu Oğuzhan Tüzün ve milli takım sporcusu Safiye Sarıtürk Temizdemir’in içerisinde yer aldığı trap karışık takımı, gösterdikleri başarılı performans ile altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculara madalya ve hediyeleri Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile Gençlik Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan tarafından verildi.

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