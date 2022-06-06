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472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 472 muhtara dizüstü bilgisayar teslim edecek.

KOCAELİ 06.06.2022, 11:42
472 muhtara dizüstü bilgisayar verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 472 muhtara dizüstü bilgisayar teslim edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla kent genelindeki muhtarlara bilgisayar desteği sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede alınan dizüstü bilgisayarların muhtarlara dağıtımı, 7 Haziran Salı Günü saat 11.00’de Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek törenle yapılacak.

Muhtarlar, dizüstü bilgisayar sayesinde muhtarlık dışında da vatandaşlara hizmet edebilecek, mahallenin sorunlarını, istek ve taleplerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine iletebilecek.

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