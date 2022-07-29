banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit İlçesinde 40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

KOCAELİ 29.07.2022, 22:12
40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit İlçesinde 40 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asımefendi Sokak’ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine belirtilen adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, girdikleri evde Eda B.’yi (40) boruya asılı halde buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, otopsi yapılmak üzerine Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
25°
açık