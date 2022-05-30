40 milyon TL’lik bütçeyle alt yapı planı

Alt yapı çalışmaları için 40 bin TL’lik harcama planlanırken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

2021-2022 yılı yatırım programı çerçevesinde Kocaeli büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ilçe genelinde İSU ekipleriyle birlikte birçok altyapı, dere ıslahı, içme suyu deposu gibi yatırımlarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Emekevler Mahallesinde atık su, yağmur suyu ve içme suyu hattı yenileme çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı ve şebekeye bağlantısı sağlanarak kullanıma alındı. Ekipler tarafından altyapı hatları ve kazı alanları çökme süreci tamamlanan cadde ve sokaklarda ise üst yapı çalışmaları devam ediyor. Cengiz Topel Caddesinde asfalt yama, Fırat, Sultan Orhan ve Fuzuli Sokaklarında ise parke yama ve bordür çalışmaları gerçekleştiriliyor. İSU Kartepe’de 54.7 Milyon TL yatırım yaparken, 2022 yılında 40 Milyon TL harcama planlandı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman yetkililerden bilgi aldı.