3.Lig: Gölcükspor:0 - Şile Yıldızspor:1
misli.com 3.Lig 3.Grup 23. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Şile Yıldızspor’a 1-0 mağlup oldu.
misli.com 3.Lig 3.Grup 23. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Şile Yıldızspor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gölcük İlçe Stadı
Hakemler: Emre Yüksel xx, Hüseyin Otyakmaz xx, Haydar Avcı xx
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Veli Ortakçı xx, Furkan Özyapı xx, Barış Şen xx (Cihan Halil Dk.84 x), Ali Mert Işık xx, Furkan Yiğit xx (Mustafa Serkan Koparan Dk. 64 x), Yunus Özdemir xx (Sefa Tunç Dk.84 x), Selçuk Çalışır xx, Bilal Yener Arıca xx, Emirhan Atilla xx, Berkan Durdu xx (Coşkun Güner Dk.90+4 x)
Yedekler: Gürkan Arıkan, Miran Avcı, Abdurrahman Üce
Teknik Direktör: Adil Kuru
Şile Yıldızspor: Erşen Çilingir xx, Arda Can xx, Fikret Sevilgen xx, Adem Aydın xx, Raşit Sevindir xxx, Cebrail Serçek xx, Reha Kurt xx (Ahmet Hasan İmer Dk.90+5 xx), Emre Karadağ xx, Ali Emre Erhal xx (Ali Sabuncu Dk.87 xx), Mert Sarı xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Cömert Kandemir Dk.79 xx)
Yedekler: Ömer Özleyen, Lütfi Efe Özreisoğlu, Furkan Çarkçı, Emir Şen
Teknik Direktör: İlhan Akgül
Goller: Raşit Sevindir (p) (Dk.28) (Şile Yıldızspor)Sarı Kartlar: Veli Ortakçı, Gökhan Yenigün, Selçuk Çalışır, Mustafa Serkan Koparan (Gölcükspor), Emre Karadağ, Raşit Sevindir (Şile Yıldızspor)