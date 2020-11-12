3.Lig: Belediye Derincespor:1- Malatya Yeşilyurt Belediyespor:1
MİSLİ.COM 3.LİG 1.GRUP KARŞILAŞMASINDA BELEDİYE DERİNCESPOR SAHASINDA AĞIRLADIĞI MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.
1 berabere kaldı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Hakan Basık xx, Tolga Dede xx, Gökhan Coşar xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç x, Sercan Uslu xxx, Melih İnan xx, Koray Baykara x, Gökhan Günel xx, Mehmet Bağlı xxx (Muhammet Fatih Yıldırım dk.90 ?), Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xxx, Doğancan Aynacı xxx (Mesut Can Tunalı dk.70 x), Sinan Morgil xx, Mehmet Tosun xx (Kubilay Serbest dk.82 ?)
Teknik Direktör: Bülent Baturman
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İsmail Cengiz xx, Yasin Elmas xx (Berkehan Biçer dk.90 ?), Emre Gemici xx, Gökhan Payal xx, İzlem Anıl Balakkız xx (Fahri Utku Öçalmaz dk.69 x), Erçin Ilgaz xx, İlker Günaslan xx, Erhan Gözetlik xx, Mücahit Çakır xx, Halil Çelik xxx, Sıddık Çelik xx (Cahid Ateş dk.69 ?)
Teknik Direktör: Nihat Balan
Goller: Doğancan Aynacı (dk.26) (Belediye Derincespor), Halil Çelik (dk.78) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Efe Karaoğlu, Koray Baykara (Belediye Derincespor), Cihad Ateş (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Sinan Morgil, Yunus Emre Genç (Belediye Derincespor), Halil Çelik, Emre Gemici (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)