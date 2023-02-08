30 bin çorba, 20 bin ekmek dağıtılıyor

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mobil tırları, günde 30 bin çorba ve 20 bin ekmek dağıtıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteği sürüyor. Kahramanmaraş merkeze ulaşan ekipler, mobil tırlarla erzak desteğinde bulunuyor. Tırlarda günlük 30 bin çorba, 20 bin ekmek vatandaşlara dağıtılıyor.