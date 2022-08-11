3. Geleneksel Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışmasının 3’üncüsü 22 Ağustos’ta başlıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle Kocaelispor’u daha iyi tanıtmak adına düzenlenen Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması’nın bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek. Yarışma, 22 Ağustos Pazartesi günü Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da başlıyor. 4 gün boyunca sürecek olan bilgi yarışması sonunda finale çıkmaya hak kazanan yarışmacılar 27 Ağustos Cumartesi günü şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecek. Final programı ise İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası önünde gerçekleşecek. Sürpriz hediyelerin verileceği yarışmaya katılmak isteyenler başvuru yapabilecek.