3 ayda 3 ton elektronik atık toplandı

Başiskele Belediyesi, ilçede 3 ayda 3 ton elektrik atığını geri dönüşüme kazandırdı.

Başiskele Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çevre Koruma Birimi ekipleri, "Sıfır Atık Seferberliği" kapsamında resmi kurumlara, okullara ve toplu yaşam alanlarına koyduğu geri dönüşüm kutularıyla topladıkları geri dönüşebilen cam, plastik, naylon, kağıt, karton, metal, pil, elektronik eşya gibi her türlü atıkları, hem ülke ekonomisine yeniden kazandırıyor, hem de doğayı ve çevreyi koruyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde kullanım değeri olmayan ya da kullanılmaz durumda olan elektrikli ve elektronik her türlü eşyaları doğaya zarar vermeden periyodik olarak toplayan Başiskele Belediyesi, ilçede 3 ayda 3 ton atık elektronik eşyayı ülke ekonomisine kazandırdı.