29 Ekim’de ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından yarın ücretsiz olarak yararlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler 29 Ekim Cumartesi günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek. İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.