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26.Geleneksel Hünkar Çayırı Güreşleri başladı

Kocaeli’de Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda düzenlenen geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreşlerde 46 başpehlivan olmak üzere toplamda 700 sporcu mücadele için er meydanına çıktı.

KOCAELİ 18.09.2021, 15:21
26.Geleneksel Hünkar Çayırı Güreşleri başladı

Kocaeli’de Fatih Sultan Mehmet Han’ın vefat ettiği Hünkar Çayırı’nda düzenlenen geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreşlerde 46 başpehlivan olmak üzere toplamda 700 sporcu mücadele için er meydanına çıktı.

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl 26.’ncisi düzenlenen Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, Mehteran Takımı’nın konseri sonrası Kocaeli’de başladı. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sporculara başarılar diledi. Türkiye’nin en kapsamlı güreş şampiyonalarından biri olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanlar Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, İsmail Koç, Faruk Akkoyun, Fatih Atlı ve geçtiğimiz sene Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Başpehlivanı Ali Gürbüz gibi ünlü isimler de altın kemer için kıyasıya mücadele edecek.

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