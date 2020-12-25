2020’de Darıca’da düzenlenen kültür sanat etkinliklerine 122 bin 452 kişi katıldı

Darıca Belediyesi, 2020 yılında düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çekerken tiyatrodan konsere, söyleşilerden kitap fuarına kadar farklı organizasyonlara toplamda 122 bin 452 kişi katıldı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesi 2020 yılında kültür sanat yılı oldu. Yıl boyunca birçok farklı alanda organizasyonlar yapan Darıca Belediyesi, örnek çalışmalara imza atarken etkinlikler vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Bu yıl ilki gerçekleşen ve büyük ilgi gören 1’inci Darıca Kitap Fuarı’nı yaklaşık 80 bin kişi ziyaret etti. Ayrıca Türkiye’de korona virüs vakalarının ortaya çıkmasıyla birlikte Mart ayından sonra kültür sanat etkinlikleri yasaklanırken Darıca Belediyesi’nin Ocak ve Mart ayları arasında düzenlediği tiyatro, söyleşi, konser ve konferanslara da yaklaşık 22 bin kişi katılım gösterdi. Söyleşiler, tiyatrolar ve konserlere de oldukça yoğun ilgi olurken korona virüs tedbirleri kapsamında etkinlikler sosyal medyaya taşındı. Pandemide de kültür sanata ara vermeyen Darıca Belediyesi, gerçekleştirdiği etkinlikleri sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlarken vatandaşlar sosyal medyada da etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Ramazan ayında gerçekleşen Ramazan etkinliklerinde Hacivat ile Karagöz, Meddah ve orta oyunları gibi organizasyonlar büyük beğeni topladı. Darıca’nın bütün mahallelerinde evde kalan çocuklara yönelik gerçekleşen ‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinlikleri de aynı şekilde yoğun ilgi görürken etkinlikleri yaklaşık 12 bin kişi izledi.Kültür sanat alanında örnek birçok organizasyon gerçekleştiren Darıca Belediyesi’nin etkinliklerine toplamda 122 bin 452 kişi katıldı.

Her fırsatta kültür sanata önem verdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Korona virüs salgını nedeniyle birçok etkinliğimizi iptal etmek zorunda kaldık. Ancak buna rağmen pandemi sürecinde de kültür sanata ara vermedik. Birçok etkinliği sosyal medya üzerinden canlı yayınlayarak vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarına vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Kültür sanatı her zaman hayatımızın merkezine koymaya devam edeceğiz. Darıcalı hemşerilerimizin daha fazla kültür sanatla buluşması için çalışacağız” dedi.