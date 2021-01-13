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2020 yılında Akademi Liseler gençlerin uğrak yeri oldu

Kılavuz Gençlik projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’ler 2020 yılında da gençlerin uğrak mekanı oldu.

KOCAELİ 13.01.2021, 13:54
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2020 yılında Akademi Liseler gençlerin uğrak yeri oldu

Kılavuz Gençlik projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’ler 2020 yılında da gençlerin uğrak mekanı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik projesi Kılavuz Gençlik, ilköğretim, lise ve üniversite gençliğine yönelik salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda hizmet veriyor. Kılavuz Gençlik projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’ler 2020 yılında faaliyetlerini, korona virüs önlemleri eşliğinde sürdürdü. Gençliğin tehlikelerden uzak tutulması, bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik nitelikli bir zaman dilimi sunularak hizmetler yürüten Akademi liseler, sosyal medyadan canlı yayınlarla gençlerle buluştu.

Gençlik Buluşmalarının birincisi 17 Ocak Cuma günü Akademi Lise Yazarlık Atölyesi’ne başvuran öğrenciler ve söyleşiye davetli çok sayıda öğrenci ile birlikte Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise Kütüphanesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Buluşmada öğrencilerin olaylara bakışı dikkate alınırken aynı zamanda şehrin imkânlarının gelişmesi, üretimin sağlık ekseninde arttırılması, geleceğin teknolojisini üretirken izlenecek yollar konuşuldu. Buluşmada Başkan Büyükakın birikimlerini öğrencilerle paylaştı. Bununla birlikte gençler de kendi fikirlerini paylaşma imkânı buldular. Sosyal medyadan gerçekleştirilen canlı yayınlara psikoloji, edebiyat ve sinema gibi dallarda uzman konuklar katıldı. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile ’Güçlü Aile Bağışıklığı’ ile başlayan canlı yayınlar Yazar Serdar Tuncer’in katılımıyla ‘Kalbine Dön’ , Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılımıyla ‘Ruh Sağlığımız ve İnanç Psikolojisi’ , senarist ve yönetmen Osman Nail Doğan ile ‘Tutunamayanlar’ ve Gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan ile “Birtakım Cinslikler” konuları işlendi.

Yayınlar özellikle gençler tarafından takip edilirken sosyal medya üzerinden gerçekleşen programlara yoğun ilgi oldu. Canlı yayınlar akşam saatlerinde yapılırken gençler yayınları takip ederek konuklara sorular da yöneltebildi. Canlı yayınları yaklaşık 215 bin kişi izledi. Korona virüs salgınıyla beraber öğrencilere destek olmak için YKS’ye hazırlanan gençlere “Ara’da Bir Görüşelim” uygulaması geliştirildi. Uygulamayla gençlere çevrimiçi olarak psikososyal destek verilirken okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği andan itibaren “Ara’da Bir Görüşelim” uygulamasıyla gençlerin sınav kaygısının azaltılması amaçlandı. Öğrenciler psikososyal yönden desteklenirken özelikle sınavlarla ilgili oluşabilecek soru işaretlerinin minimum seviyeye çekilmesi hedeflendi. Mart ayından itibaren vaktinin büyük kısmını evde geçiren ve sınavlara hazırlanan gençlere akademi liselerdeki rehberlik ve psikoloji danışmanları tarafından telefonla iletişim kurularak destek verildi.

Bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri keşfetmek ve onları alanında yetkin ve tecrübeli yazarlar tarafından geliştirmek amacıyla Akademi Liselerde bu yıl da Yazarlık Atölyesi devam etti. Deneme, şiir, portre, hikâye ve karikatür alanında yeteneği olan ve kendisini geliştirmek isteyen lise öğrencileri için verilen eğitimlerden öğrenciler faydalanırken, eğitimler dönem içerisinde toplam 16 hafta sürdü. Yazarlık atölyesi pandemi döneminde ise çevirim içi olarak devam etti.

Geçmişte yaşanan olayları fark ve idrak etme, farklı coğrafyaların tanınması ve tarihte yaşanan olaylar hakkında bilinçlenmesi amacıyla her yıl düzenlenen Gönül Coğrafyası Okumaları, 2020 yılında Türkistan - Semerkant ve Buhara bölgelerini konu aldı. 2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen bu başlık kapsamında Kocaeli genelinde 125 okuldan 4 bin 410 öğrenci başvuruda bulundu. Bu yıl projeye dâhil olan öğrenciler, Necip Kiylani’ye ait “Türkistan Geceleri” ve Yılmaz Öksüz’ün “Pir-i Türkistan” kitaplarını okuyarak hazırlık yapmıştı. Dereceye giren öğrenciler için Semerkant’a planlanan gezi ise pandemi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

2020 eğitim -öğretim yılının ilk yarısının ardından Akademi Liselerin sonraki döneme dair beklenti ve hedeflerini belirlemek üzere üç günlük hizmet içi eğitimi yapıldı. Konularında uzman eğitmenlerin katılımıyla üç günlük eğitim Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hizmet içi eğitimine ilk gün Uzm. Psk. Feyzullah Gürdaş ve Yazar Dursun Çiçek katılırken, ikinci gün ise eğitmenlerimize Prof. Dr. Nurullah Genç ile Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan seminer verdi.
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