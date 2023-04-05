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20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Kocaeli’de hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
KOCAELİ 05.04.2023, 17:13
Kocaeli’de hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada hırsızlık suçundan 20 yıl 2 ay 26 gün ağır hapis cezasıyla aranan Y.E.G. (30) isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E.G., cezaevine gönderildi.